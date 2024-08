Portieri Fantacalcio®, chi evitare e chi schierare nella prima giornata

Portieri da clean sheet

Di Gregorio in Juventus-Como potrebbe tenere la porta inviolata alla sua prima uscita stagionale ufficiale in maglia bianconera.

Provedel in Lazio-Venezia ha la chance di dare il via alla stagione con un bel clean sheet, considerando i tanti problemi di formazione degli ospiti e la gara, sulla carta, decisamente alla portata.

Meret in Verona-Napoli potrebbe non subire gol: con Conte la difesa azzurra è più solida e l'attacco dei gialloblù nel pre-campionato non ha fatto faville.

Portieri da evitare

Reina in Juventus-Como: non è la partita più agevole per aprire il campionato, meglio non rischiare.

Milinkovic-Savic in Milan-Torino rischia di subire parecchio. Non ha più la protezione di Buongiorno e i rossoneri davanti fanno paura.

Joronen in Lazio-Venezia non è da schierare, mantenere la porta inviolata sa di impresa.

