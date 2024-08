Juve, Mbangula nome da Fantacalcio®: titolare o riserva? Decide Koopmeiners...

Mbangula, ruolo e numeri. Ma con Koopmeiners...

Mbangula è un destro, predilige giocare sull'esterno sinistro d'attacco ma sa esprimersi anche sul lato opposto e come seconda punta. Nell'Under 19 della Juve nella stagione 2022-2023 ha sommato 9 gol e 5 assist in 35 presenze, prima di passare alla Next Gen bianconera. Da lì il passaggio in prima squadra e la gioia del debutto con gol in A. Occhio al mercato però, la prima giornata non deve trarre in inganno: con l'eventuale arrivo di Koopmeiners Yildiz passerebbe da trequartista ad ala sinistra, occupando proprio la zona di campo di Mbangula. Possibile quindi che il giovanissimo talento belga diventi una riserva di qualità nelle idee di Thiago Motta.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!