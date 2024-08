Consigli Fantacalcio®, i nomi da maneggiare con cura

Il calciomercato tiene sulle spine i fantallenatori, curiosi di conoscere il destino di molti giocatori ancora in bilico in Serie A. Dal caso Dybala a Roma al futuro incerto di Koopmeiners a Bergamo, sono tante le situazioni in via di definizione che scuotono anche l 'asta del Fantacalcio® : vediamo tutti i nomi da maneggiare con cura presenti nel listone Fantacup . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

I nomi in bilico al Fantacalcio®

Le porte di Atalanta e Fiorentina mantengono un velo di incertezza: Musso sembra essere il titolare di Gasperini, ma la scorso campionato il tecnico nerazzurro si è affidato a Carnesecchi in campionato; attenzione anche al duo viola Terracciano-De Gea, in lotta per una maglia da titolare. In difesa ormai Karsdorp della Roma e Mario Rui del Napoli sembrano ai margini, mentre Rugani e Djaló sono in partenza. A centrocampo tengono banco il caso Koopmeiners, fuori squadra e vicino alla Juventus, e quello legato a Folorunsho, che strizza l'occhio alla Lazio. Gli attaccanti sono il piatto forte: Dybala è un rebus, alla Juve può arrivare Nico Gonzalez e uscire Chiesa, a Napoli Osimhen si allena a parte. Insomma. per chi farà l'asta prima della chiusura del calciomercato servirà cautela massima.

