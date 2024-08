Fantacalcio®, seconda giornata di Serie A: 5 sorprese da schierare

Parma- Milan e Udinese-Lazio aprono la seconda giornata di campionato. Per chi si è già iscritto al nuovo gioco Fantacup è tempo di schierare la formazione, magari dando fiducia a qualche nome a sorpresa che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

5 sorprese da schierare al Fanta

Da Cunha (Como): nella gara in casa del Cagliari può andare a bonus nella posizione di trequartista o esterno.

Bernabé (Parma): da capire se giocherà dietro la punta o più arretrato a centrocampo, in ogni caso può dare fastidio alla difesa del Milan.

Okafor (Milan): con l'assenza di Morata sarà lui a guidare l'attacco rossonero contro il Parma. E' reduce dalla gioia del gol nel recupero che è valso il 2-2 con il Torino.

Simeone (Napoli): il riscatto della squadra di Conte passa anche per i suoi gol, può essere la sua giornata nella sfida al Bologna.

Taremi (Inter): se Inzaghi dovesse lasciare in panchina Lautaro Martinez, l'ex Porto potrebbe partire dal 1' al fianco di Thuram in casa contro il Lecce. Quale migliore occasione per schierarlo?

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!