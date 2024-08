Neres al Fantacalcio®: la sfida con Politano, i numeri e quanto costa

In attesa di Lukaku Antonio Conte può abbracciare finalmente David Neres , a lungo corteggiato e alla fine arrivato a Napoli dal Benfica. Una nuova freccia nell'attacco azzurro e una new entry nel listone Fantacup : conosciamolo un po' meglio tra numeri, ruolo e quotazione al Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

David Neres al Napoli

David Neres, brasiliano di 27 anni, è un'ala mancina a cui piace partire da destra per rientrare sul suo piede preferito, ma in passato ha giocato anche sulla fascia sinistra e come punta. Fa del dribbling in velocità la sua caratteristica prinicipale. La scorsa stagione con il Benfica ha collezionato 35 partite segnando 5 gol e fornendo 10 assist. Nel Napoli Conte si gioca il posto con Politano e può ambire alla titolarità. Nel listone Fantacup la sua quotazione non è eccessiva: 20 crediti.

