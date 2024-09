I flop del Fantacalcio®: 5 attaccanti che hanno deluso

Attaccanti al Fanta: chi sta deludendo

Partiamo da Dovbyk: la punta della Roma in tre partite giocate non ha lasciato il segno, né gol né assist, facendo scendere la fantamedia a 5,33. Male anche Belotti al Como a cui Fabregas ha dato fiducia senza però essere ripagato: lo score recita 0 reti e 0 assist e la fantamedia è scesa a 5,67. Raspadori, Castro e Kouame sono le altre delusioni di questo primo scorcio di campionato: l'attaccante del Napoli è stato schierato due volte titolare senza incidere (FM 5,17), la punta del Bologna (FM 5,83) per ora non ha avuo l'impatto che ebbe Zirkzee l'anno scorso, mentre l'ivoriano, nonostante la fiducia di Palladino, è risultato inefficace (FM 5,5). Chissà se la sosta riuscirà a rigenerarli, i fantallenatori lo sperano tanto.

