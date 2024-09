Hummels al Fantacalcio®: quotazione, titolarità e gol, i numeri di Mats

Hummels al Fantacalcio®

Hummels è un classe '88, 35 anni e quasi venti di carriera tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Arriva da De Rossi per giocare, si candida fortemente come nuovo titolare. Forte di testa, tecnico, piede destro, anche piuttosto rapido, il tedesco ha tutto per imporsi in Serie A e al Fantacalcio®. La quotazione di partenza su Fantacup è di 8 crediti, mentre il fantavalore di mercato è 19 su 1000 sia per classic sia per mantra. Occhio ai bonus: Hummels la scorsa stagione ha segnato 4 gol e fornito 1 assist. Meglio ancora nel 2020-2021 quando è arrivato a 6 reti.

