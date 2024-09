Consigli Fantacalcio®, 3 nomi da schierare adesso perché poi...

Le prime tre giornate di campionato hanno fatto alzare la quotazione di alcuni giocatori e hanno abbassato quella di chi è partito con il freno a mano tirato. Tra i calciatori che meglio si sono contraddistinti ci sono sicuramente Brescianini e Gyasi , ma per loro due - e non solo - potrebbe esserci un pericolo in vista al Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Fanta, titolarità a rischio: 3 nomi in bilico

Brescianini ha aperto il suo personale campionato con una doppietta, attirando le attenzioni dei fantallenatori. Attenzione però alle rotazioni di Gasperini, che spesso cambia gli interpreti offensivi. L'ex Frosinone al momento sembra essere titolare, chi ce l'ha in rosa deve dargli fiducia adesso e sperare che mantenga le prestazioni su un buon livello. Discorso diverso per Gyasi invece: l'esterno dell'Empoli ha firmato due gol, guadagnandosi la fiducia. Resta il problema della continuità, però, che spesso lo ha relegato in panchina. Un altro giocatore che rischia il posto è Politano. Con l'arrivo di Neres, che ha già fatto molto bene, l'ex Sassuolo potrebbe perdere il duello sulla fascia destra e accomodarsi in panchina. La situazione è ancora in equilibrio, i due si giocano tutto, poi starà a Conte decidere.

