Consigli Fantacalcio®, 5 difensori low cost e titolari da prendere

Fanta, 5 difensori low cost e titolari

Mazzocchi è sicuramente un buon nome per non spendere eccessivamente e avere in rosa un titolare di una grande come il Napoli. E' lui il titolare della fascia destra di Conte Discorso uguale per Pavlovic del Milan, nuovo pilastro della difesa rossonera che ha cominciato il campionato molto bene. Da tenere in conto anche Cabal, titolare alla Juve, Gigot, preso dalla Lazio per sostituire Casale, e Darmian, certezza dall'Inter.

