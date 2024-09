Fantacalcio®, infortunio Barella: chi gioca ora tra Frattesi e Zielinski

Nicolò Barella ha rimediato un infortunio muscolare nel derby contro il Milan che dovrebbe costringerlo ai box almeno per due giornate di campionato (contro Udinese e Torino), fino a dopo la sosta per le nazionali. Assente solo contro il Monza in occasione della quarta di Serie A, il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana ha accumulato finora una fantamedia di 7,88 anche grazie ad una rete ed un assist. Il suo stop non sarà lungo, ma nel frattempo uno tra Zielinski e Frattesi ne dovrebbe giovare anche al Fantacalcio®.

Chi al posto di Barella

Simone Inzaghi ha ormai delineato le sue gerarchie. Il centrocampo ha ruoli ben definiti: Calhanoglu regista, Barella mezz'ala a destra e Mkhitaryan a sinistra. Come visto in questo avvio di stagione, anche le alternative sono alquanto rigide. Asllani ha agito quasi sempre davanti la difesa, sia dal primo minuto che a partita in corso. Zielinski, invece, è stato utilizzato finora nel ruolo di vice del fantasista armeno, come visto nel match contro il Manchester City in Champions League. Frattesi sembra essere destinato, quindi, ad assumere le vesti di vice-Barella per garantire quantità ed inserimenti in area avversaria. Per chi ha puntato sul 16 dell'Inter al Fantacalcio®, questo può essere il momento più giusto per schierarlo titolare.

