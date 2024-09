Fantacalcio®, 5 giocatori troppo in forma per non schierarli titolari: i nomi

Dopo cinque giornate di Serie A, nessuna squadra ha finora convinto pienamente con filotti di vittorie. Tuttavia, alcuni calciatori stanno brillando più di altri e i loro fantallenatori ne devono andare fieri. Tenerli fuori dai titolari nella prossima di campionato sarebbe un errore, come dimostra il loro rendimento nelle ultime due partite. Ecco i 5 nomi di calciatori in uno stato di forma incredibile da schierare al Fantacalcio® .

I più in forma, capitolo porta e difesa

Nel ruolo di portiere, il nome è quello del colombiano Davis Vasquez. L'estremo difensore dell'Empoli sta guidando la retroguardia della sua squadra in maniera perfetta, anche grazie ai suoi due ultimi clean sheet consecutivi contro Juve e Cagliari. Nella sfida ai bianconeri ha guadagnato un 7,5 di voto e in quella ai rossoblù un buon 6,5. Un portiere che registra voti del genere (anche in ottica modificatore) va schierato anche a scapito di colleghi più quotati. Il difensore assolutamente consigliato è, invece, la grande sorpresa Kiolanda Gaspar. L'angolano, arrivato al Lecce in estate, sta stupendo dopo un avvio così e così. Si sta rivelando un centrale roccioso e abile nella marcatura stretta, capace di guadgnarsi due 7 di fila contro Torino e Parma. Considerando anche la terza giornata, si aggiunge un 7,5 di voto con un +1 per l'assist. Può diventare una certezza.

I più in forma, capitolo centrocampo e attacco

A centrocampo, spazio a sua meastà Christian Pulisic. Lo statunitense del Milan veniva da una prima stagione di Serie A in doppia cifra ed era difficile confermarsi, ma i suoi numeri attuali promettono ancora meglio. Tolta la prima contro il Torino, l'esterno rossonero ha collezionato prestazioni frizzanti con due 6,5 contro Parma e Lazio e due 7,5 consecutivi contro Venezia e Inter (il tutto condito da 3 gol e 2 assist). Per Pulisic è un vero stato di grazia. Sul fronte offensivo, Santiago Castro sembra essersi preso la maglia da titolare del Bologna. Contro il Como alla quarta giornata ha svoltato il sabato rossoblù, entrando dalla panchina, con un assist e il gol del pari finale. A Monza un'altra perla da +3. L'argentino può volare sulle ali dell'entusiasmo e va schierato al Fantacalcio®, soprattutto perché Dallinga deve ancora ambientarsi. Ultimo, ma non meno importante, Artem Dovbyk. L'ucraino si è sbloccato contro il Genoa per poi ripetersi con l'Udinese con gol e assist. Juric lo metterà al centro della sua Roma e lui intende ripagarlo per la fiducia.

