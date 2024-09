Fantacalcio®, Dele-Bashiru può rivelarsi una scommessa vincente

La Lazio ha acquistato Fisayo Dele-Bashiru nella rivoluzione estiva dai turchi dell'Hatayspor . Dopo aver esordito in biancoceleste contro il Venezia alla prima giornata, il nigeriano ha trovato poco spazio negli schemi di mister Baroni che gli ha preferito il tandem offensivo Dia-Castellanos. Ieri ha sfoggiato una prestazione sontuosa nel debutto europeo contro la Dinamo Kiev mettendo a referto un bellissimo gol e un assist. "È un giocatore che va costruito, ha fisicità, qualità, deve riempire la partita, avere più pensiero anche dal punto di vista tattico, quando lo acquisirà sarà un bel centrocampista moderno", queste le parole dell'allenatore della Lazio Marco Baroni sul nuovo 7 biancoceleste al termine del match di Europa League . Per il momento, Dele-Bashiru resta un jolly al Fantacalcio® , ma può consacrarsi. Ecco come gestirlo.

Dele-Bashiru, quando e in che zona giocherà

Contro il Venezia all'esordio in Serie A, Dele-Bashiru aveva sfoggiato una prestazione da voto 7 che ha sorpreso anche i suoi fantallenatori. Poi ha trovato meno spazio, fino alla gara di ieri in Europa League. Fisicità, corsa, potenza, applicazione tattica e anche qualità (come dimostrato nel gol con tiro a giro e nel cross pennellato sulla testa di Dia). Ha le carte per diventare un trequartista da bonus. Uno di quelli che a Formello ricordano col nome di Milinkovic-Savic. Paragoni a parte, Marco Baroni lo sta impegando unicamente come trequartista alle spalle della punta. Tuttavia, la grande intesa e i numeri del tandem Dia-Castellanos sembrano avergli tarpato un po' le ali. Niente panico perché, in assenza di uno dei due, il tecnico toscano sembra voler puntare sul nigeriano. Mentre Castrovilli dovrebbe essere il vice-Rovella. Nel dubbio, il consiglio al Fantacalcio® è di schierarlo quasi sempre. Si tratta di un giocatore capace di stupire anche a partita in corso ed è un centravanti aggiunto.

