Fantacalcio®, chi rilanciare nella settima giornata: dalla porta all'attacco

I 5 da rilanciare nella settima giornata

Il nome tra i pali è Ivan Provedel. Ok, lui è un top; tuttavia, è reduce da due partite in cui ha incassato 2 reti in ognuna e altrettanti malus al Fantacalcio®. In generale, ha sempre subito gol in questo avvio di campionato ed ora contro l'Empoli in casa è a caccia del suo primo clean sheet. In difesa, spazio a Raoul Bellanova. L'esterno dell'Atalanta sta faticando dopo l'approdo in maglia Dea in estate, ma il gol in Champions League contro lo Shakhtar potrebbe averlo sbloccato. Il centrocampista più in cerca di riscatto è Andrea Colpani che domenica scenderà in campo con la Fiorentina per affrontare il Milan. Il trequartista viola ci ha abituati ai bonus nella sua esperienza al Monza, ma è ancora a secco e vuole tornare ai suoi livelli. In attacco, largo a Nikola Krstovic. Il 9 del Lecce non è andato a segno con il Milan all'ultima, ma resta primo in Serie A per tiri in porta (11). Infine, Florian Thauvin dell'Udinese che viene da un 6 e un 5,5 al Fantacalcio® senza bonus. Contro il Lecce, il francese può tornare a brillare.

