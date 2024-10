Fantacalcio®, Politano o Neres, Zaniolo o Samardzic: come gestire i ballottaggi

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Politano o Neres

Con il 3-4-2-1 o con il 4-3-3 poco importa ad Antonio Conte che non si è mai privato finora di Matteo Politano. L'esterno azzurro è sceso in campo da titolare in tutte le prime sei giornate di campionato e nell'ultima contro il Monza ha trovato anche il suo primo gol stagionale. Contro il Como, il tecnico dei partenopei ha intenzione di confermare lui dall'inizio come anche la staffetta con David Neres. In ogni giornata, il brasiliano ha sempre sostituito l'italiano nel secondo tempo (servendo 3 assist in totale). Nonostante il secondo non abbia preso voto nell'ultima partita, i due sono da considerare, per ora, come due "mezzi" titolari. Chi li ha entrambi al Fantacalcio® può schierarli insieme tranquillamente.

Samardzic o Zaniolo

Brescianini è fuori per infortunio e De Ketelaere non sta brillando, quindi Gasperini sta provando nuove soluzioni offensive. A giovare della situazione sono Lazar Samardzic e Nicolò Zaniolo. Il serbo sembra essere più nella fiducia del mister, soprattutto dopo il gol a Bologna. Tuttavia, dopo i novanta minuti disputati in Champions League contro lo Shakthar, potrebbe riposare (o giocare un tempo al massimo) favorendo Zaniolo nelle rotazioni sulla trequarti. Da parte sua, il 10 della Dea sta trovando minuti nelle gambe dopo un avvio difficile e la sfida casalinga al Genoa (sabato ore 18) potrebbe essere una grande occasione per sbloccarsi del tutto. Può nascere un'alternanza interessante.

