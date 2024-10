Fantacalcio®, Retegui alla corte di Spalletti: i numeri dopo sette giornate 

Mateo Retegui è arrivato in estate all'Atalanta per sostituire l'Infortunato Gianluca Scamacca. Dopo sette giornate il suo rendimento è stato incredibile e la chiamata del ct Luciano Spalletti se l'è guadagnata tutta. Anche al Fantacalcio® la sua media è tra le più alte di tutta la Serie A. Ecco il rendimento del bomber italo-argentino.