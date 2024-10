Fantacalcio®, Balotelli può tornare in Serie A: ecco i suoi ultimi numeri 

Il Torino ha perso Duvan Zapata per il resto della stagione in seguito al terribile infortunio rimediato contro l’Inter. In attesa di capire se Adams e Sanabria possano, insieme, coprire questa mancanza in zona gol, il club granata starebbe pensando ad ingaggiare un nuovo bomber. L’ultima idea sembrerebbe essere quella che porta a Mario Balotelli. Il classe 1990 è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Adana Demirspor, in Turchia. Un eventuale ritorno di Super Mario potrebbe sollevare enorme interesse. Ecco come è andata la sua ultima stagione in Serie A, anche al Fantacalcio®.