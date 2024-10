Fantacalcio®, punizioni e calci d'angolo: ecco chi li batte in Serie A

Trovare dei bonus sicuri, o quasi, non è impossibile al Fantacalcio®. Un trucco può essere, innanzitutto, sapere quali calciatori in ogni squadra sono incaricati della battuta dei calci piazzati, nello specifico punizioni e calci d'angolo. Mentre un cross dalla bandierina può portare, nella maggior parte dei casi, solo un +1, una punizione può portare anche un +3 se calciata direttamente in porta. Ecco su quali giocatori puntare perché sono specialisti delle palle inattive nelle rispettive squadre.