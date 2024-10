Fantacalcio®, le 5 migliori sorprese per reparto: da Vasquez a Castro

Il rendimento di alcuni giocatori, dopo sette turni di Serie A, è decisamente una sorpresa. Anche al Fantacalcio®, i loro fantallenatori possono dire di averli presi a poco perché sottovalutati in sede d'asta. Tuttavia, i clean sheet, i gol e gli assist messi a referto finora stanno parlando per loro. Ecco quali sono le cinque sorprese per bonus e fantamedie, dalla porta fino al reparto offensivo.