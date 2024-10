Cose succede al Fantacalcio® dopo il rinvio di Bologna-Milan

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Bologna-Milan rinviata: cosa fare col recupero

Stando al regolamento, in ciascuna lega si può scegliere se aspettare il recupero della partita (in questo caso ancora non si conosce quando ci sarà) o assegnare i 6 politici a tutti i giocatori presenti nelle rose delle due squadre coinvolte. Attendere significa, in generale, preferire le reali prestazioni dei singoli calciatori (con eventuali bonus e/o malus), ma anche rischiare che questi possano non giocare per infortuni, squalifiche o altro in quel momento. Mentre, scegliendo la via dei 6 politici, si avrebbe la certezza dei voti, ma non si considererebbe alcun bonus e/o malus nel recupero.

Bologna-Milan rinviata: situazione squalifiche

Theo Hernandez aveva rimediato due giornate di squalifiche in seguito alla sfida del Milan a Firenze e, dopo aver scontato la prima con l'Udinese, avrebbe dovuto scontare la seconda contro il Bologna. Anche Reijnders avrebbe dovuto scontare in questo weekend una giornata per il rosso rimiediato la scorsa giornata. Da regolamento, entrambi salteranno la sfida con il Napoli in programma martedì 29 ottobre, gara infrasettimanale valida per il decimo turno di serie A.

