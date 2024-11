Fantacalcio®, gli ex della tredicesima giornata: Morata e Lukaku per il riscatto

La tredicesima giornata della Serie A 24/25 avrà inizio dopo la sosta per le nazionali, esattamente sabato 23 novembre e sarà Hellas Verona-Inter ad inaugurarla alle 15. A seguire il big match Milan-Juventus in cui entrambe dovranno stare attente ad ex conoscenze. La domenica, Fiorentina attesa sul campo del Como di Belotti, Roma al 'Maradona' contro Lukaku e Lazio in casa contro il Bologna di De Silvestri. Si chiude il lunedì con Venezia-Lecce alle 20:45. Dunque, tanti ex nel prossimo turno: ecco la lista completa.