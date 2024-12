Fantacalcio®, gli ex della 16a giornata: big match per de Vrij e Vecino

La Serie A torna oggi (13 dicembre) con la 16a giornata che verrà aperta da Empoli-Torino alle 20:45 e chiusa dal big match tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo di lunedì alle 20:45. Proprio in quest'ultima sfida ci saranno due grandi ex di entrambe le compagini, ma non è l'unica. Ecco chi affronterà il proprio passato e potrebbe essere un'arma in più al Fantacalcio® in questo turno di campionato.