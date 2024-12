Fantacalcio®, squalificati e diffidati 17ª giornata: la lista completa

La 17ª giornata di Serie A inizierà il prossimo venerdì, 20 dicembre, con l'anticipo tra Hellas Verona e Milan al Bentegodi fissato per le 20:45. Ultimo atto, invece con Inter-Como a San Siro, sempre in serale. Alcuni giocatori, però, non prenderanno parte al turno di campionato a causa della squalifica scattata per somma di cartellini. Altri dovranno stare attenti perché un giallo gli farebbe saltare la successiva giornata, nonché ultima del 2024. Ecco tutti gli squalificati e i diffidati nel prossimo turno.