Fantacalcio®, Stankovic si prende la scena: che numeri del figlio d'arte

Gli incredibili numeri di Stankovic

Filip Stankovic è il miglior portiere in questa Serie A, con almeno il 50% di partite a voto, per media voto (6.61). Come già detto, il serbo ha sempre subito almeno un gol a partita in stagione, ossia da quando è diventato titolare fisso all'8ª giornata, ma l'unica insufficienza rimediata finora risale alla 12ª (Venezia-Parma 1-2). In particolare, nelle ultime cinque giornate ha collezionato un 8, due 7.5, un 7 e un 6.5 che valgono una media di 7.3. Nello stesso periodo, si aggiunge un rigore parato a Romelu Lukaku in Napoli-Venezia e il titolo di Panini Player of the Match in Parma-Venezia dell'ultimo turno di campionato.

