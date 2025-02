Salah-Eddine alla Roma può essere un affare al Fantacalcio®: ecco perché

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Tutti i numeri di Salah-Edinne

L'ormai ex terzino sinistro del Twente arriva alla Roma per poter far rifiatare Angelino. Il ruolo specifico, infatti, sembra essere più quello di esterno a tutta fascia che Salah-Eddine, 23enne olandese, interpreta bene grazie alla sua velocità e capacità di saltare l'uomo. I numeri della stagione in corso (29 presenze, 2 gol e 4 assist con gli olandesi) parlano di un difensore "d'attacco". Chi ha in rosa Angelino non può non puntare sul suo naturale sostituto per la panchina.

