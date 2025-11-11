Fantacalcio®, emergenza portiere per il Bologna: senza Skorupski e Ravaglia, tocca a Pessina
Dopo il ko di Freuler al centrocampo e di Rowe in attacco, oltre a Immobile ancora out, il Bologna deve fare i conti anche con l'emergenza in porta. Rimmarà fuori per un mese e mezzo Skorupski, uscito dopo appena quattro minuti per un problema alla parte posteriore della coscia destra domenica scorsa, nel match vinto 2-0 contro il Napoli. Il polacco è stato sottoposto a esami che, recita la nota del club: "Hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni". Il rientro dovrebbe quindi avvenire il 28 dicembre, al Dall'Ara contro il Sassuolo.
Chi prende il posto di Skorupski?
Con Skorupski ai box, la domanda per il Bologna e per il Fantacalcio® è una sola: chi giocherà al suo posto? Se i tempi di recupero saranno rispettati Skorupski salterà Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma, Lazio, Celta Vigo, Juventus, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, perdendo anche la SuperCoppa italiana a Riad. Italiano ha affidato la porta rossoblù a Pessina, visto anche le condizioni di Ravaglia, vice Lukasz, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra (tornerà disponibile contro l'Udinese per la 12esima giornata di Serie A). Il 17enne è già andato tra i pali contro la squadra di Conte e ha tenuto la rete inviolata, diventando il 1° portiere nato dal 2007 a giocare nei Big-5 campionati europei; è anche uno dei 3 portieri minorenni che al loro esordio in Serie A non hanno subito gol dal 1994/95, insieme a Buffon nel 1995 in Parma-Milan e S. Scuffet nel 2014 in Bologna-Udinese. Quindi avrà sicuramente spazio nelle prossime gare. In panchina da convocato ci sarà anche Happonen, promosso dalla Primavera. Per i fantallenatori che lo hanno in rosa si tratta di una possibile svolta: minuti e responsabilità in più possono tradursi in bonus.