Chi prende il posto di Skorupski?

Con Skorupski ai box, la domanda per il Bologna e per il Fantacalcio® è una sola: chi giocherà al suo posto? Se i tempi di recupero saranno rispettati Skorupski salterà Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma, Lazio, Celta Vigo, Juventus, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, perdendo anche la SuperCoppa italiana a Riad. Italiano ha affidato la porta rossoblù a Pessina, visto anche le condizioni di Ravaglia, vice Lukasz, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra (tornerà disponibile contro l'Udinese per la 12esima giornata di Serie A). Il 17enne è già andato tra i pali contro la squadra di Conte e ha tenuto la rete inviolata, diventando il 1° portiere nato dal 2007 a giocare nei Big-5 campionati europei; è anche uno dei 3 portieri minorenni che al loro esordio in Serie A non hanno subito gol dal 1994/95, insieme a Buffon nel 1995 in Parma-Milan e S. Scuffet nel 2014 in Bologna-Udinese. Quindi avrà sicuramente spazio nelle prossime gare. In panchina da convocato ci sarà anche Happonen, promosso dalla Primavera. Per i fantallenatori che lo hanno in rosa si tratta di una possibile svolta: minuti e responsabilità in più possono tradursi in bonus.