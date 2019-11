Alena Seredova e il tradimento di Buffon con Ilaria D'Amico: tutta la verità

“Il tradimento di Buffon? L’ho saputo alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”. Alena Seredova ha raccontato la fine del matrimonio con il portiere della Juve a ‘Vieni da me’, il programma Rai condotto da Caterina Balivo. “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo - ha dichiarato la showgirl ceca -. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”.

La vita privata di Alena Seredova

Oggi Alena Seredova è legata all’imprenditore Alessandro Nasi: “Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”.