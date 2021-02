Zaniolo e Chiara Nasti storia: l'amico svela piccanti dettagli

ROMA - Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti fanno sul serio. Dopo aver confermato la storia sui social network i due vogliono ufficializzare la relazione in famiglia. Una persona vicina al calciatore ha spifferato a DiPiù Tv che Zaniolo sarebbe già pronto a presentare la nuova fidanzata a papà Igor e mamma Francesca (vista di recente con il figlio a C'è posta per te). "Vuole rassicurarli, sono preoccupati perché pensano anche al figlio di Nicolò che deve nascere e che si chiamerà Tommaso. Dopo la clamorosa rottura con Sara, non c'è stata ancora una vera e propria riconciliazione: Nicolò si è limitato a dire che si prenderà tutte le responsabilità", ha spiegato la fonte alla rivista edita da Cairo Editore. Un amico che ha pure confidato come Zaniolo avrebbe conquistato Chiara Nasti e come sarebbe dunque nato il loro amore, che tanto sta facendo chiacchierare gli appassionati di calcio e non.