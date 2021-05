Barbara Berlusconi in dolce attesa: in arrivo il quinto figlio

Barbara Berlusconi è in dolce attesa per la quinta volta. Per metà novembre, infatti, è prevista la nascita del suo quinto figlio (non si conosce ancora il sesso), il terzo con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare. Al quarto mese di gravidanza, la figlia di Veronica Lario e dello storico ex presidente del Milan (ed attuale patron del Monza), Silvio Berlusconi, ha già dato alla luce Alessandro (nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco Amos (2018): i primi due sono nati dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza. In questi anni l'ex amministratrice delegata rossonera è rimasta attiva su più fronti: ricopre la medesima carica nella Holding 14, la società, di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Fininvest e investe in particolare nelle start up e nel digitale; è impegnata inoltre nella cultura attraverso la galleria d'arte contemporanea Cardi Gallery e nel sociale con progetti educativi a sostegno di studenti con disturbi specifici dell' apprendimento.