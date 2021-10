Eugenia China Suarez: Icardi, vita privata, Instagram, chi è, età, figli

Un terremoto ha scosso il mondo del calcio: Mauro Icardi e Wanda Nara si sarebbero lasciati . Il rumor ha preso piede in Argentina ma è stato originato da una misteriosa storia, più volte condivisa e poi rimossa dalla stessa Wanda, che ha fatto preoccupare i suoi fan. La pietra dello scandalo, all'origine della rottura tra l'attaccante del Psg e la moglie, sarebbe Maria Eugenia Suarez , detta la China.

La China Suarez è un'attrice, cantante e modella argentina. Come attrice ha debuttato all'età di undici anni, recitando nella serie televisiva Rincón de luz. Nel 2015 fa il suo esordio sul grande schermo con l' adattamento cinematografico del libro Abzurdah. Il suo nome è diventato molto chiaccherato anche fuori dall'Argentina proprio a causa della sua presunta relazione con Mauro Icardi. Su Instagram il suo nickname è "sangrejaponesa" e conta 5 mila followers, tra cui anche il Pocho Lavezzi , Antonela Roccuzzo, il Tucu Correa , Oriana Sabatini e la sorella di Wanda, Zaira Nara .

La China Suarez: la sua vita privata e curiosità

María Eugenia Suárez Riveiro - meglio conosciuta come la China Suarez - è nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires, in Argentina. È figlia di Guillermo Suárez e Marcela Riveiro Mitsumori. Ha un fratello maggiore di nome Agustín Suárez. Sua nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina e ha origini giapponesi: nella prefettura di Kochi a Shikoku, la China Suarez ha ancora dei parenti. Dal 2012 al 2013, Suárez ha frequentato l'attore argentino Nicolás Cabré, con cui ha avuto una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con l'attore cileno Benjamín Vicuña, con cui ha avuto due figli: Magnolia, nata il 7 febbraio 2018 e Amancio, nato il 28 luglio 2020. La coppia si è separata lo scorso luglio.