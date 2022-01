La Bild: "Mino Raiola in terapia intensiva". Ma arriva la smentita: "Solo controlli programmati"

Il 12 gennaio Mino Raiola è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto appreso dalla Bild il procuratore attualmente sarebbe ricoverato in terapia intensiva a causa di una malattia polmonare non legata agli effetti del Covid. L'ufficio stampa dell'agente di Ibrahimovic e Pogba, però, ha subito smentito la notizia. Raiola è ricoverato al San Raffaele per "controlli programmati", hanno precisato fonti del suo staff, che già una settimana fa, quando si era diffusa la notizia del ricovero, avevano voluto precisare che non si era trattato di un intervento d'urgenza. Anche il primario dell'ospedale milanese, Alberto Zangrillo, aveva confermato che l'operazione era stata programmata da tempo.