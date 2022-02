Tini Stoessel nuova fidanzata di De Paul? Violetta rompe il silenzio

Rodrigo De Paul ha davvero lasciato la moglie Camila Homs per Tini Stoessel? Da mesi non si parla che di questo triangolo in Argentina: solo di recente il calciatore ha confermato la fine del suo matrimonio, non svelando ulteriori dettagli. A chiarire la faccenda ci ha ora pensato l'ex star della serie tv Disney Violetta. "Mi interessa chiarire che sono single", ha dichiarato a La Nación. "Mi uccide che vogliano a tutti i costi incastrarmi e attribuirmi una relazione", ha aggiunto la cantante e attrice. Ufficialmente Tini è single dal 2020, da quando ha chiuso con l'artista colombiano Sebastian Yatra.