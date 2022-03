Walter Zenga, il rapporto con figlio e nuora: parla Marina Crialesi

È passato un anno dalla riconciliazione tra Walter Zenga e i figli Nicolò e Andrea. A riunirli il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Come sono oggi i rapporti? A rompere il silenzio ci ha pensato Marina Crialesi, l'attrice che qualche mese fa ha sposato Nicolò con una cerimonia intima e segreta. "Stanno imparando a conoscersi e frequentarsi. Mi fa molto piacere", ha detto a Diva e Donna per poi aggiungere: "Io e mio suocero non ci vediamo molto, è sempre in viaggio ma lo trovo molto piacevole".