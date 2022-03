Walter Zenga: "Mio padre era assente. Ora sogno di allenare l'Inter"

A Verissimo Walter Zenga ha parlato a lungo della sua vita privata e in particolare del rapporto difficile con i figli Nicolò e Andrea, avuti dall'ex moglie Roberta Termali. "In ogni situazione non bisogna puntare il dito contro qualcuno. C’è stato qualcosa che non ha funzionato e che mi ha portato lontano. Sono andato a vivere in America quando erano in età adolescenziale - ha spiegato l'ex portiere a Silvia Toffanin - Quando tornavo non avevo mai tempo per fare tutto. Quando i bambini diventano grandi sarebbe meglio che il rapporto tra madre e padre diventasse più collaborativo. Questo è mancato. Un padre felice è più importante di un padre presente".