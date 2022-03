La moglie di Bonucci senza filtri: "A rischio la nostra coppia"

Leonardo Bonucci e la moglie Martina hanno vissuto un lungo periodo di crisi. A raccontarlo la 36enne in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna: "Non è sempre vero che il dolore unisce. All'inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti". Il riferimento è alla malattia del piccolo Matteo , uno dei tre figli della coppia. Nel 2016 al bambino è stato diagnosticato una patologia che ha comportato un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Tre anni più tardi l'ultima operazione: oggi ha sette anni e sta bene.

La crisi tra Bonucci e la moglie

"La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia - ha spiegato lady Bonucci - Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare. È come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c'è troppo amore, sia quando ce n'è poco. All'inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c'è il rischio di perdersi". L'ex modella e blogger ha aggiunto: "Per noi però la forza di un sentimento e di una scelta di vita importante hanno prevalso. Non è un caso se nel 2019 è arrivata Matilda. È stata un pensiero felice, un gesto di unione che ha cementato la nostra famiglia facendoci guardare con fiducia al futuro".