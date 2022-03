Francesca Fioretti e Kolarov: la storia d'amore continua

Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov stanno ancora insieme. La coppia è molto riservata ma i paparazzi di Nuovo sono riusciti a beccarla in un momento di intimità. Nelle immagini la vedova di Davide Astori sorride insieme al difensore dell'Inter: il giocatore la stringe a sé. I due sono molto complici e uniti: si amano ormai da circa un anno. Kolarov sta accanto all'ex gieffina con dolcezza e discrezione: per la Fioretti non è stato facile andare avanti dopo la morte prematura del suo compagno, avvenuta nel 2018. Dal calciatore della Fiorentina Francesca ha avuto la piccola Vittoria, che oggi ha sei anni.

La vedova di Astori oggi è felice con Kolarov

Divorziato dal 2019 e padre di tre figli, il serbo è molto protettivo nei confronti di Francesca Fioretti, che vede in lui un punto di riferimento a cui appoggiarsi e un uomo insieme al quale sorridere di nuovo. Qualche tempo fa la modella aveva dichiarato: "Di sicuro la persona che mi attirerà in futuro non sarà mai simile a Davide. Lui aveva un carattere particolare, ci compensavamo. In altri troverò qualcosa che lui non aveva. Vorrei innamorarmi ancora ed essere felice". E a giudicare dalle ultime paparazzate sembra che Francesca ci sia riuscita: il suo cuore oggi batte forte per Kolarov!