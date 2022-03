Ilary Blasi è una furia in tv: "Crisi con Totti? Che schifo"

Ilary Blasi ha anche assicurato di non aver creduto neppure per un secondo al presunto tradimento di Totti con la giovane Noemi: "Sto con mio marito da 20 anni, non ci casco". Parlando della foto allo stadio Olimpico usata come prova del presunto tradimento: "Quella foto è stata una conferma che fosse qualcosa di costruito . Perché fare una foto così? Vuol dire tutto e vuol dire niente. E se davvero come hanno scritto è un tradimento che dura da mesi allora perché c'è solo quella foto che alla fine non dice nulla, è lo scatto di due persone in uno stesso stadio insieme a tante altre persone".

È partito tutto dai social network

"Oggi purtroppo si dà molta importanza ai social e credo infatti che sia partito tutto da lì. Mi hanno accusata di non aver pubblicato nessuna foto per il compleanno di mio marito, anche se in quei giorni eravamo tutti insieme a Parigi. Questo per dire che i social li uso come dico io, non seguo nessun vademecum", ha fatto notare Ilary, che lo scorso settembre non ha condiviso alcun post su Instagram in occasione del compleanno del Pupone. La Blasi è dispiaciuta soprattutto per i figli: "Ormai sono grandi e ci hanno chiesto spiegazioni, penso si siano anche vergognati, abbiamo spiegato loro che purtroppo ciclicamente siamo oggetto di questi attacchi".

Quando c'è stata la vera crisi

Ilary Blasi ha rivelato a Verissimo che in venti anni di rapporto c'è stata una sola vera crisi con Francesco Totti: "Quando lui ha smesso di giocare. È stato un momento delicato, molto personale, che per forza di cose si è riversato anche un pochino sulla coppia. Era normale, me l'aspettavo. È chiaro che non si è mai pronti ma un po’ in quel caso lo ero". La capitana dell'Isola dei Famosi ha aggiunto: "Siamo pronti ad affrontare la prossima tempesta mediatica che ci sarà, magari tra un anno, due o tre".