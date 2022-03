Keita Baldé si sposa! Matrimonio con Simona Guatieri: dove e quando

Fiori d'arancio per Keita Baldé. Il giocatore del Cagliari sposerà in primavera la sua compagna storica, la showgirl italiana Simona Guatieri. È stata proprio quest'ultima a svelare tutto tramite un ask su Instagram. Il matrimonio è fissato per il prossimo 24 maggio su lago di Como. La coppia ha optato per il rito civile: le testimoni della sposa saranno la sorella Alessia e una vecchia amica.