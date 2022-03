Theo Hernandez presto papà, il sogno di Zoe: "Speriamo che il piccolino..."

Manca poco alla nascita del primo figlio di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. A farlo sapere su Instagram l'influencer e tatuatrice, che ha spiegato che la sua gravidanza è ormai agli sgoccioli. "Manca davvero poco. È cresciuto più grande del previsto", ha detto la 26enne. "Ma speriamo che il piccolino aspetti il più possibile così da poter essere tutti insieme quel bellissimo giorno", ha aggiunto Zoe, che teme di non poter avere vicino a sé il compagno durante il parto per via dei suoi impegni calcistici. Al momento la coppia non ha ancora svelato il nome del nascituro.