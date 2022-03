Federico Chiesa esce allo scoperto con la nuova fidanzata Lucia Bramani

Federica Chiesa e Lucia Bramani non si nascondono più. In occasione del 22esimo compleanno della modella il calciatore ha deciso di ufficializzare la relazione sui social network. In una storia su Instagram ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre bacia teneramente la nuova fidanzata. Qualche ora più tardi Lucia ha condiviso uno scatto, sempre in black and white, in cui sorride accanto allo sportivo. I due sembrano molto innamorati e pare che Chiesa abbia già conosciuto il fratello di Lucia.