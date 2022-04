Wanda Nara svela la verità su lady Messi e lady Paredes: "Mi ha scritto in privato..."

Wanda Nara è tornata in Argentina scatenando una vera e propria frenesia nei suoi confronti. Rincorsa dai fan e intervistata dai giornalisti locali, la moglie di Mauro Icardi ha rivelato alcuni retroscena sul suo matrimonio e sul rapporto con le altre wags. "Non mi dà fastidio sentir parlare della China Suarez - ha detto nel corso dello show tv Los Ángeles de la Mañana - Non c'è altro di cui parlare. La verità è che tutto è già stato discusso , alcune cose erano reali e altre no, alcune cose erano esagerate e altre no". "Conosco molto bene i personaggi di questa storia, quindi ognuno sa come gestirli. Non ho niente da dire su Mauro", ha aggiunto. Su chi aveva invece qualcosa da dire è Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi, con cui si vocifera da mesi abbia una relazione tutt'altro che idilliaca.