Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace: trovato l'accordo in Tribunale

Fine della disputa legale tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Dopo anni di battaglie in Tribunale l'imprenditrice e il calciatore hanno finalmente trovato un accordo che soddisfa entrambe le parti. Come rivelato nel programma argentino Intruders, il giudice ha ufficializzato il patto trovato tra i due ex coniugi. L'ex attaccante di Sampdoria e Torino ha saldato tutti i debiti che aveva con l'ex moglie cedendo a Wanda la sua villa di Santa Barbara, a Buenos Aires .

Una villa per saldare i debiti

Per un lungo periodo Maxi Lopez non ha pagato gli alimenti a Wanda Nara e ai tre figli in comune: Valentino (13 anni), Constantino (11) e Benedicto (10). Cedendo la sua abitazione tutti i vecchi debiti sono stati saldati anche se lo sportivo dovrà continuare a versare un assegno mensile ai tre ragazzi fino al loro 21esimo anno d'età. Chiusi così gli oltre 40 processi in corso ormai da anni.