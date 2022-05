Sabrina Ferilli e quel segreto sullo spogliarello per la Roma

Sabrina Ferilli ha rilasciato una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Dall'infanzia agli esordi nel mondo dello spettacolo, passando per la scelta di non avere figli, l'attrice ha ricordato pure uno dei momenti più iconici della sua lunga carriera: lo spogliarello per la Roma in occasione dello scudetto vinto nel 2001. Fino ad oggi nessuno sapeva che a quella mitica sfilata ha collaborato il ballerino e coreografo Luca Tommasini...

La confessione di Sabrina Ferilli

Approfittando proprio della presenza in studio di Tommasini Sabrina Ferilli ha rivelato: "Ma tu non hai fatto con me lo spogliarello della Roma? Ma non lo racconti mai! Racconti di Madonna e non di me e mi era venuto il dubbio". La 57enne ha poi confidato: "Dovevamo trovare una cosa per mantenere la promessa e per non essere arrestati tutti".