La fidanzata di Joao Felix bacia Porro dello Sporting: il triangolo gossip tra Spagna e Portogallo

Un incredibile triangolo amoroso tiene banco tra Spagna e Portogallo. I soggetti coinvolti sono l'attaccante dell'Atletico Madrid Joao Felix, la compagna Magui Corceiro e il difensore dello Sporting Lisbona Pedro Porro. Nei giorni scorsi, infatti, sui social è circolato un video della donna e del calciatore dei Leoni che si baciano. Le immagini non sono del tutto chiare, pertanto non vi è la certezza che possano realmente essere loro. Ma non è finita qui perché Porro, dopo l'ultima partita del suo Sporting, si è avvicinato agli spalti per regalare la propria maglia a una tifosa speciale. Chi? Proprio lei, proprio Magui Corceiro, con la quale poi si è stretto in un affettuoso abbraccio.