Simeone, guerra aperta contro l'ex moglie: "Ho finito la pazienza"

BUENOS AIRES (Argentina) - Diego Simeone rompe il silenzio e replica attraverso il quotidiano argentino 'La Nación' alle dichiarazioni rilasciate dall'ex moglie Carolina Baldini ad Ángel de Brito , nel programma 'Los ángeles de la mañana': "Sono stanco che lei se ne esca così dopo 15 anni, a maggior ragione sapendo che non ho mai parlato di tutto quello che è successo e dei danni che ha causato. Continua a parlare come se nessuno avesse memoria. Non si torna indietro. Ha infranto dei codici di famiglia forti e io non ho più pazienza ", ha tuonato Simeone, che attualmente è sposato con Carla Pereyra . 'La Nación' inoltre avrebbe anche reso nota l'intenzione del tecnico dell' Atletico Madrid di risolvere la questione in tribunale per impedire all'ex moglie e madre dei suoi tre figli - Giovanni, Gianluca e Giuliano - di continuare a parlare di lui e della famiglia nelle interviste future.

Le dichiarazioni di Carolina Baldini

Le dichiarazioni di Carolina Baldini a 'Los ángeles de la mañana' hanno fatto infuriare Simeone nonostante la coppia si sia ormai separata da circa dodici anni: "La separazione è avvenuta in buoni rapporti. C'è sempre un motivo dietro e non ho intenzione di mentire, però è successo tutto in maniera molto amichevole. Sono stata io a prendere la decisione di separarci", ha raccontato l'ex compagna del 'Cholo'. "Ho dato tutto nella nostra relazione e non mi è rimasto più niente. L'amore è finito", ha spiegato. Nell'intervista Carolina ha poi parlato anche della sua attuale situazione sentimentale: "Sono single da un anno. Mi piacerebbe avere una relazione, ma non voglio più figli ".

I motivi della separazione

Nel programma 'Partners of the show' - di 'El Trece' - Paula Varela ha specificato le ragioni della separazione tra Carolina Baldini e Simeone: "Carolina ha avuto una relazione con un bagnino. Diego l'ha perdonata perché i bambini erano ancora piccoli. Hanno scommesso di nuovo sul loro amore, ma in seguito gli è stata di nuovo infedele con lo stesso uomo ed è anche andata in Messico con lui, peraltro con i soldi di Simeone", ha spiegato Varela. "Carolina Baldini dovrebbe smetterla di dire sciocchezze. Diego non ne vuole parlare, perché ha sofferto molto per i suoi figli".