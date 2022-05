Shevchenko a Kiev da Zelensky per l'Ucraina

Andryi Shevchenko è tornato a Kiev per incontrare personalmente il presidente Zelensky a tre mesi dallo scoppio della guerra causata dall'invasione della Russia in Ucraina. L'ex campione di calcio è diventato il primo ambasciatore della piattaforma di crowd funding UNITED 24, lanciata proprio dalla star del Milan. In questi mesi, l'ex stella del calcio si è sempre esposto in prima persona per sostenere il suo popolo. Ad una settimana dallo scoppio del conflitto bellico partecipò a Che Tempo che Fa, il talk show domenicale di Rai 1 condotto da Fabio Fazio, dove ammise con la voce rotta dal: "Non riesco a non piangere".