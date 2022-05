Luci all'Olimpico: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il sesso del bebè

ROMA - Location d'eccezione per Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio di Sarri, e la fashion blogger Chiara Nasti per rivelare il sesso del loro primo bebè: è stato lo Stadio Olimpico a fare da cornice all'annuncio, con Mattia che ha calciato in porta proprio sotto la Curva Nord, tempio del tifo biancoceleste, e il tabellone luminoso che nel momento in cui il pallone ha baciato la rete, si è accesso con uno psichedelico "It's a boy!". Già, perchè sarà un maschietto il frutto dell'amore tra il fantasista di Sarri e la sorella dell'ex corteggiatrice Angela, zia onnipresente. Poi un "diluvio" di coriandoli azzurri e il bacio tra i due innamorati. Durante il match tra Spezia e Lazio, Zaccagni aveva esultato con il classico pallone sotto la maglia, a simulare il "pancione" e la Nasti aveva a quel punto confermato la gravidanza, condividendo il lieto evento con i suoi follower. Ora, con i tempi dei social, è già tempo di una challenge per scoprire il nome del prossimo maschietto di casa Zaccagni-Nasti.