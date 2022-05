Carroll, sempre nei guai: a letto con un'altra...a due settimane dalle nozze?

DUBAI (Qatar) - Andy Carroll non riesce proprio stare lontano dai guai e questa volta ne ha combinata un'altra e anche di un certo peso visti che di mezzo c'è il suo matrimonio. L'attaccante del West Bromwich ha festeggiato a Dubai il protocollare addio al celibato e, come prevedibile. il giocatore si è dato alla pazza gioia finendo al centro del gossip. Il tabloid "Sun" riporta che su Snapchat sono state pubblicate filtrate alcune foto di Carroll in un letto assieme alla manager di un bar...il tutto a due settimane dalle nozze con la star dei reality Billi Mucklow .

Carroll: "Era uno scherzo"

Carroll ha subito cercato di salvarsi in calcio d'angolo spiegando: "Era dopo una festa, siamo andati al suo hotel, eravamo io, Andy e una mia amica. Non ho dormito con lui, eravamo in tre in stanza. Abbiamo bevuto tutto il giorno e tutta la notte, eravamo tutti ubriachi, siamo andati nella sua suite, abbiamo messo un po' di musica, poi lui è andato a letto e si è addormentato - aggiunge - Sono rimasto lì con la mia amica e abbiamo fatto la foto per scherzare. Non è successo niente di sessuale, era solo un po' di presa in giro"