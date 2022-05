Zaccagni-Nasti, la famiglia si allarga ancora: dolce sorpresa al matrimonio!

Ancora una novità nella famiglia di Mattia Zaccagni . Entro la fine dell'estate l'attaccante esterno laziale non solo diventerà papà per la prima volta ma pure zio. La sorella Francesca è infatti in dolce attesa: sabato 28 maggio la giovane influencer e modella è convolata a nozze con il calciatore del Como Vittorio Parigini e nel bel mezzo della festa ha svelato di aspettare una bambina. "I cuginetti che nasceranno a distanza di pochissimi giorni", ha fatto sapere su Instagram Chiara Nasti , che è invece incinta di un maschietto. Al momento top secret i nomi dei due bebé in arrivo.

La sorella di Zaccagni ha sposato Parigini

Dopo il rito civile dello scorso ottobre Vittorio Parigini e Francesca Zaccagni sono diventati marito e moglie davanti a Dio a Bellaria, in provincia di Rimini. La sposa ha sfoggiato in Chiesa un ampio abito bianco con corpetto in pizzo a maniche lunghe e gonna in tulle mentre per il party ha sciolto i capelli e indossato un vestito più aderente, con spacco profondo. Il ricevimento si è tenuto alla Locanda delle dune, un'antica villa sul mare immersa nel verde, con piscina e spiaggia privata. All'evento era presente Chiara Nasti con tutta la sua famiglia: la madre Gabriella, il padre Enzo e la sorella minore Angela (ex fidanzata di Kevin Bonifazi).