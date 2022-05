Leonardo Blanchard e l'ex Velina Shaila Gatta si sono lasciati

Leonardo Blanchard e Shaila Gatta non stanno più insieme. A dare l'annuncio l'ex Velina di Striscia la notizia su Instagram: un fulmine a ciel sereno per i follower della ballerina, che negli ultimi anni erano soliti ammirare video e foto della coppia. "Io e Leonardo non stiamo più insieme - ha fatto sapere l'ex allieva di Amici - Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate". La Gatta ha poi spiegato i motivi della rottura con l'ex calciatore del Frosinone autore, durante la stagione 2015/2016, di un clamoroso gol in casa della Juve che ha portato la sua squadra a pareggiare al 92esimo e a conquistare così il primo punto storico in Serie A. "Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze. Anche per noi, in questo caso, è stato così. L'importante è avere sempre affetto e stima reciproca", ha rivelato la soubrette.