Mbappé fidanzato con la top model? Lei è l'ex di Miley Cyrus e Kristen Stewart!

Nuovo amore per Kylian Mbappé? L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato pizzicato a Cannes, durante un party di beneficenza, in compagnia della top model Stella Maxwell. In alcune foto pubblicate su Instagram la modella bacia sulla guancia lo sportivo e poi i due posano insieme come una vera e propria coppia. Al momento non è dato sapere di più: del resto Mbappé è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Flirt o semplice amicizia? Tra l'altro la Maxwell non è nuova alle cronache rosa...